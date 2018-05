Over the rainbow e i brani dei Queen vanno alla Sony

Il prossimo crossOver di Arrow - The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e Gotham City : Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità sul prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman. Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxi crossover che andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ...

POvertà educativa - Save The Children : ‘Italia vietata ai minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di disagio delle famiglie’ : Un Paese vietato ai minori, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive in Povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, ...

BEATRICE PEZZINI/ Chi è? J-Ax : "Mi fa commuOvere - piangere - sono senza parole" (The Voice of Italy 2018) : BEATRICE PEZZINI è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:51:00 GMT)

OverKILL’s The Walking Dead : Grant si mostra in un Trailer : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato un nuovo Trailer, dal taglio cinematografico di OVERKILL’s The Walking Dead, per rivelare Grant, il terzo personaggio giocabile di questo videogioco in fase di sviluppo a opera di OVERKILL – A Starbreeze Studio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram OVERKILL’s ...

Il nuovo trailer di Overkill's The Walking Dead si concentra su Grant : Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un nuovo trailer dedicato ai personaggi, questa volta focalizzato sul terzo personaggio giocabile nel gioco dopo Aidan e Maya. Grant è significativamente più vecchio di entrambi ed è alla ricerca di suo nipote:Come segnala Gamingbolt, lo sparatutto co-op ha quattro personaggi giocabili e si svolge nello stesso universo della pluripremiata graphic novel di Robert Kirkman. I personaggi, dotati di specifiche ...

Il Miracolo è il The LeftOvers italiano : la religione guest-star di un motore indipendente : Quel confine invisibile che divideva la serialità italiana, timida nel cercare temi capace di sconfinare e di catturare anche un pubblico all'estero, da quella internazionale, è ormai definitivamente stato cancellato. Chi più, chi meno, le case di produzione nostrane hanno capito che il futuro non sta solo nel produrre serie che sbanchino l'Auditel, ma anche che riescano ad avere un vita propria in Paesi stranieri. A serie come I Medici, Il ...

La Corrida - quarta puntata | Vince Monica Barillà con la cOver di Simply the best. Carlo Conti deve osare di più : [live_placement] Monica Barillà è la vincitrice della quarta puntata de La Corrida. Una puntata tutto sommato carina e scorrevole, con Carlo Conti che non ha giocato a fare l'emulo di Corrado ma è stato più se stesso. Il toscano però ogni tanto si fa prendere dalla paura di esagerare, ma risulta divertente proprio quando si permette di scherzare in maniera severa con i concorrenti.Chi si permette di scherzare anche in maniera dissacrante ...