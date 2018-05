: #News #Ue: Italia riduca quota spesa pensioni - CybFeed : #News #Ue: Italia riduca quota spesa pensioni - NotizieIN : Ue: Italia riduca quota spesa pensioni - TelevideoRai101 : Ue: Italia riduca quota spesa pensioni -

L'deve "ridurre ladellenellapubblica per creare spazio per altre spese sociali",come la lotta alla povertà e laper l' educazione.E' una delle raccomandazioni della Commissione Ue che ritiene lasticana,al 15% del Pil,"tra le più alte nell'Ue"."Considerevoli risparmi"potrebbero arrivare intervenendo sullepiù alte. Per la Commissione, grazie alla riforma Fornero, la sostenibilità di lungo periodo è migliorata,ma laè destinata ad aumentare "nel medio periodo".(Di mercoledì 23 maggio 2018)