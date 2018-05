Giorgio Manetti | ecco cosa c’è di intimo tra me e Anna Tedesco!

Uomini e Donne : Chicco Nalli - che stoccate a Giorgio Manetti : la verità su Tina Video : Giorgio Manetti è tornato nuovamente al centro delle polemiche nel corso della puntata del 21 maggio del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere è stato contestato per essersi inserito nella relazione tra Gemma Galgani [Video] e Marco Cappagli. Angela ha rimproverato al ‘gabbiano’ di avere un rapporto ambiguo. “Non dovevi fare quella uscita, finisci per illudere Gemma”. In questi anni il fiorentino ha fatto parlare di sé anche per il buon ...

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - una storia finita? Colpo basso da Giorgio Manetti : Gemma Galgani e Marco Cappagli, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e Donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti : "Gemma? Non si può continuare così!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:00:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti si riavvicina a Gemma? Pubblico furioso : "Vuole stare al centro!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

Al Trono over la mossa di Giorgio Manetti manda in crisi Gemma Galgani : Il Trono over di 'Uomini e Donne' ha sostituito a tutti gli effetti 'Il Segreto' e 'Una Vita': prove tecniche subdole di riavvicinamento di Giorgio Manetti a Gemma Galgani. E Maria De Filippi stringe ...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco - la verità dietro le quinte di Uomini e donne : Il Trono Over di Uomini e donne non è per i deboli di cuore ma soprattutto per chi è pronto a credere le infinite illazioni che maturano alle spalle dei suoi personaggi: come è avvenuto per Giorgio Manetti e Anna Tedesco che secondo Gianni Sperti nasconderebbero la loro storia d’amore. E’ intervenuto invece lo stesso Manetti per smentire ogni relazione intima con l’affascinante ex di U&D nonostante uno degli opininionisti ...

Giorgio MANETTI/ Uomini e Donne - lite con Marco in studio : "Gemma esce con me - non ti intromettere!" : Al trono over di Uomini e Donne, GIORGIO MANETTI tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte a Gemma Galgani: il cavaliere vuole tornare con la dama torinese?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:25:00 GMT)

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere vuole tornare con Gemma? : Al trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte a Gemma Galgani: il cavaliere vuole tornare con la dama torinese?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:20:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : prosegue la loro conoscenza - ma Giorgio Manetti... : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : "Anna Tedesco? Un'amica gradevolissima e simpatica" : Cosa c'è tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti del trono over? Dopo la pubblicazione di alcune foto dei due protagonisti del programma di Maria De Filippi durante il compleanno del cavaliere fiorentino, il popolo del web si è scatenato sui social, convinto che ci sia del tenero.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgio Manetti: "Anna Tedesco? Un'amica gradevolissima e simpatica" pubblicato su Gossipblog.it 17 maggio 2018 11:34.

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti e Tina Cipollari - solo amicizia? Kikò Nalli chiarisce tutto (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari è davvero interessata a Giorgio Manetti? La frecciaTina di Kiko Nalli al famoso cavaliere(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti geloso di Gemma Galgani? "Ecco cosa ha fatto in studio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti è davvero geloso di Gemma Galgani? Il pubblico ne è convinto: "Ecco cosa ha fatto mentre era al centro con Marco"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - accesa lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti : ecco il motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e Donne [Video], la trasmissione prodotta dalla Fascino che tra poche settimane andra' in pausa estiva. Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono over e in studio ci sono stati dei momenti di tensione. Gianni Sperti e Giorgio Manetti hanno avuto un'accesa discussione e sono volate delle pesanti affermazioni. Per quale motivo si è scaturita questa lite? Per scoprirlo vi ...