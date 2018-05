Nainggolan fuori dal Mondiale

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Il centrocampista della Roma, Radja, non rientra nella lista dei 28 giocatori pre-convocati dal tecnico del Belgio, Roberto Martinez, per i mondiali di Russia. “Sappiamo che Radja ha un ruolo importante nel suo club ma noi non possiamo dargli quel ruolo in squadra -spiega il ct dei ‘diavoli rossi’ in conferenza stampa-. E’ un top player. Il motivo è tattico; negli ultimi due anni la Nazionale ha giocato in una determinata maniera e altri giocatori hanno questi ruoli”. La lista definitiva con i nomi dei 23 giocatori che prenderanno parte alverrà diramata il prossimo 4 giugno. La lista dei convocati. Portieri: Koen Caastels, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels. Difensori: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Chrisitan Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas ...