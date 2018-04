Calcio a 5 | UEFA Futsal Cup 2018 | Inter Movistar imbattibile! Gli spagnoli trionfano

oasport

8 Liga (9 tra qualche settimana) 7 Supercoppe 7 Coppe del Re 4 Champions League 3 Supercoppe UEFA 3 Mondiali per… - Malagò sta con Agnelli: «Chiederò all'Uefa di adottare il Var» - La Uefa e la Lega Calcio hanno espresso tutta la loro sensibilità dichiarando che nel 2019 tutte le partite finiran…

(Di lunedì 23 aprile 2018) L’si conferma la squadra più forte d’Europa. Ancora una volta lo Sporting CP è costretto ad arrendersi nella finale dell’Cupallo strapotere della corazzata spagnola, che può così bissare il trionfo dello scorso anno, portando a cinque i trofei in bacheca, più del doppio rispetto a tutti i suoi avversari. Niente da fare, dunque, per Merlim, Cavinato e Fortino, i tre italiani che militano tra le fila dei lusitani e che speravano di sollevare al cielo il trofeo. L’avvio di gara è scoppiettante: Gadeia regala il vantaggio all’al 3′, ma Cavinato risponde subito all’8′ portando le squadre in parità. Ricardinho, meglio noto come ‘o Magico, decide però di salire in cattedra e di piazzare un gioiello al 10′, che spacca in due la partita e apre la strada anche al terzo gol, ad opera di Elisandro, ...