Dischi in vinile | l' amore per la musica di Federico e Marco De Gregori

Dischi in vinile e CD superano le vendite dei download digitali : Per quel che riguarda il mercato musicale, lo streaming rimane il formato preferito per il 65% degli ascoltatori. Un fenomeno analogo si osserva nel Regno Unito da un paio d'anni: nel 2016 la vendita ...

Dischi in vinile e CD superano le vendite dei download digitali : Ci sono notizie da prendere con cauto ottimismo, soprattutto se si è tra gli appassionati dei Dischi nel loro formato materiale, cioè vinili e CD: per la prima volta dal 2011, negli Stati Uniti l’anno scorso (2017), la vendita dei Dischi in formato fisico ha superato quella dei download digitali. A dirlo è la Record Industry Association of America (RIAA), secondo cui questo non succedeva da anni, cioè da quando iTunes & company sono ...

Vendetta al vinile - le vendite di Dischi e CD superano i download digitali - : È una gara al ribasso tra formati entrambi superati dalla nuova fiamma dello streaming, ciò nondimeno una chicca per gli appassionati che non hanno dimenticato questo affascinante supporto. Infatti ...

Vinile senza tempo a PalaExpo : Dischi storici diventano live con Angelini - Rondelli & Co. : Musicisti di oggi reinterpretano dischi di ieri e lo fanno in un posto d'eccezione, a Palazzo delle Esposizioni , a Roma. Un flusso continuo, quello della musica, che segue un ritmo, non un tempo. ...