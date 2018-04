Afghanistan | almeno 48 i morti a Kabul

Afghanistan - attacco suicida a Kabul : almeno 30 morti e decine di feriti. L’Isis rivendica : Un kamikaze si è fatto esplodere davanti ad una scuola a Kabul dove era situato un centro elettorale: il bilancio è di 30 morti e una cinquantina di feriti. rivendica l'Isis, i talebani negano il loro coinvolgimento.Continua a leggere

Afghanistan - attacco suicida a Kabul : almeno 9 morti - oltre 50 feriti : Un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da un centro per la registrazione elettorale nella parte occidentale della città

Afghanistan - raid aereo su una scuola coranica : almeno 25 morti - tra cui molti bambini : Afghanistan, raid aereo su una scuola coranica: almeno 25 morti, tra cui molti bambini Un raid aereo dell’aviazione militare afghano su una madrassa, una scuola coranica, ha causato la morte di almeno 25 persone. Nell’attacco sarebbero rimaste coinvolte circa 200 persone, tantissimi anche i feriti. Secondo quanto riportato dai talebani, tra le vittime ci sarebbero […]

C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

Afghanistan : bomba a Kabul in sit-in anti-Pakistan - almeno un morto

Afghanistan - almeno 25 morti in attentato kamikaze a Kabul - Isis rivendica : In base a una prima ricostruzione il kamikaze si è fatto esplodere vicino a una folla di centinaia di persone, in maggioranza sciiti, che si erano riunite per celebrare il Nowruz

Afghanistan - scontro frontale tra auto e bus : almeno 7 morti e 24 feriti : Afghanistan, scontro frontale tra auto e bus: almeno 7 morti e 24 feriti Un bus e un’auto si sono scontrati frontalmente nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: 7 sono i morti accertati e 24 i feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma il bilancio è provvisorio e potrebbe aumentare.Continua a leggere Un bus […] L'articolo Afghanistan, scontro frontale tra auto e bus: almeno 7 morti e 24 feriti proviene da ...