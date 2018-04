Milano | lite fuori da una discoteca per Fabrizio Corona Il suo avvocato | E' stato

Omicidio Solaro - morto sgozzato nel box : arrestato vicino di casa/ Milano - movente è banale lite condominiale : Omicidio Solaro, morto sgozzato nel proprio box: è stato arrestato il vicino di casa. Milano, ultime notizie: il movente sono banali liti condominiali per le "abitudini" della vittima(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Belen furiosa - lite con i paparazzi in strada a Milano : Shopping con polemica per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, 33 anni, ha riservato un trattamento poco gentile ai paparazzi che la stavano seguendo per le strade di Milano. ...

Milano - caschi - funi e pc : tra le guglie del Duomo la squadra del Politecnico : Sono allertati anche quando ci sono i concertoni sulla piazza con i «bassi» che fanno vibrare le vetrate. E dopo le giornate ventose misurano le sollecitazioni sui marmi. Controllano l'effetto dei ...

Milano : nasce biblioteca storica del Politecnico con oltre 20mila volumi : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Rafforzare l’identità e l’immagine della sede storica del Politecnico di Milano, fornendo un nuovo e qualificante servizio di interesse per gli studiosi. Questo l'intento della nuova 'biblioteca storica del Politecnico', inaugurata oggi a Milano. Un'iniziativa del siste

Milano lite al centro profughi - migrante colpisce a pugni dipendente/ Ultime notizie San Zenone : 60enne grave : Milano lite al centro profughi, migrante colpisce dipendente: pugno in testa ad un 60enne egiziano, ridotto in fin di vita; 19enne arrestato sarà processato per direttissima.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Politecnico di Milano in lutto : morto il tecnico Franz Rota Nodari : Un gravissimo lutto ha colpito il Politecnico di Milano. Ad Ono San Pietro è morto Francesco Franz Rota Notari, tecnico di

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

Università : al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy, con un’offerta formativa dedicata all’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia digitale. Per la prima Fintech Academy in Italia, la business school del Politecnico di Milano lancia sette corsi brevi di 1 o 2 giorni in partenza da marzo a settembre dedicati a studenti, professionisti e imprenditori. Uno dei corsi si ...

PolimiRUN 2018 - torna la corsa del Politecnico di Milano : Ci sono buone probabilità che il prossimo 20 maggio Milano sia “invasa” da oltre 12 mila runners che, indossando una maglia verde chiaro come segno distintivo, attraverseranno le strade della capitale meneghina nella terza edizione di PolimiRUN, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano. Una gara competitiva e una corsa amatoriale di 10 km, che inizierà dal Campus Bovisa La Masa e terminerà in Piazza Leonardo da Vinci, proprio ...

Lenovo stringe un accordo con il Politecnico di Milano : L'accordo di Lenovo con il Politecnico condotto attraverso il proprio Partner di canale di vendita C2, specializzato nel mondo della didattica ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto ...

Milano - lite in casa. Un uomo di 37 anni muore accoltellato : Ci sarebbe una lite tra connazionali egiziani all'origine dell'omicidio di un uomo, intorno alle 19 in via Meucci, zona Crescenzago. Il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 37 anni, che è stato ...