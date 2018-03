Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Australia | prima prova del

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

F1 - Qualifiche GP Australia 2018 – Lewis Hamilton favorito per la pole position - Sebastian Vettel e la Ferrari ci provano! : La pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, ha già un candidato in pectore: Lewis Hamilton. Questo è quello che ci hanno detto le prove libere, letteralmente dominate dal Campione del Mondo in carica che punta a scattare davanti a tutti per l’ennesima volta in carriera. Il britannico sempre essere a suo agio al volante della Mercedes che ha espresso un passo gara impressionante e che anche con le mescole più ...

F1 - GP Australia 2018 : analisi prove libere. Lewis Hamilton devastante ma Red Bull e Ferrari sono vicine : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. E’ sempre il nome del campione del mondo in carica a svettare nella prima giornata di prove libere del primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. All’Albert Park di Melbourne (Australia), Lewis non ha perso le buone abitudini: velocissimo e costante fin da subito a bordo della sua Mercedes. Una prova di forza notevole quella del britannico. In configurazione da qualifica e sul passo ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 2. Lewis Hamilton detta legge ma Verstappen è vicinissimo. Raikkonen è quarto - Sebastian Vettel quinto : È stato Lewis Hamilton il protagonista del pomeriggio di Melbourne. Il britannico, dopo aver dominato il mattino, ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, con un crono di 1’23″931 fatto segnare con gomma fucsia, l’ultrasoft. Il campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendere sotto l’1’24”, mostrandosi inarrivabile per gli altri e ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...

Formula 1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel/ Il pilota britannico in "pole" sui social e col nuovo contratto : Formula 1, Lewis Hamilton a Vettel: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di Formula 1, si scaldano i motori…(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:27:00 GMT)

FORMULA 1 - Lewis Hamilton E SEBASTIAN VETTEL/ L'inglese risponde a Rosberg : i due non si sono mai amati : FORMULA 1, LEWIS HAMILTON a VETTEL: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di FORMULA 1, si scaldano i motori…(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:34:00 GMT)

Formula 1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel/ Chi sarà il più veloce fra i due a Melbourne? : Formula 1, Lewis Hamilton a Vettel: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di Formula 1, si scaldano i motori…(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:59:00 GMT)

F1 - GP Australia 2018 – Lewis Hamilton : “Il mio obiettivo è quello di essere ancor più costante dell’anno scorso” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul britannico della Mercedes, Lewis ha subito chiarito il suo pensiero sul valore di essere in F1: “E’ un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed ...

Gigi Hadid scatenata al volante - Lewis Hamilton passeggero preoccupato : In uno spot di Tommy Hilfiger la bella modella alla guida di una supercar Mercedes spaventa il 4 volte campione del mondo seduto accanto a lei

Lewis Hamilton : «Voglio vincere come Fangio» : Fullscreen01/02 - Hamilton nel backstage del servizio per GQ02/02 - Hamilton nel backstage del servizio per GQ Un pilota è anche un designer: su ogni pista traccia centinaia di traiettorie. «Io mi sento un po’ artista e un po’ artigiano: come sarto, disegno linee; come stilista, non posso creare da solo. come pilota, ho un team di 1.600 ingegneri. Io non sono il tipo che siede sulla macchina, la guida, poi esce, saluta e se ne va. Voglio ...

GIGI HADID E Lewis Hamilton / Lui preoccupato al fianco della modella - alla guida di un auto sportiva (video) : GIGI HADID guida un'auto sportiva alla massima velocità mentre LEWIS HAMILTON è al suo fianco, visibilmente preoccupato. Ecco la nuova campagna di Tommy Hilfiger.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:23:00 GMT)