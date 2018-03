Weekend tra cultura e ambiente | al via le Giornate del Fai e Earth Hour

F1 Australia : Ferrari - Raikkonen : «Dobbiamo fare in modo che sia un Weekend positivo» : MELBOURNE - Non era presente in conferenza stampa, ma alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro Ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen: ' Siamo contenti di come siano andati i test invernali. ...

Un Weekend di cabaret con Alessandro Bianchi al Sipario Strappato di Arenzano : Genova - In arrivo un fine settimana di risate al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con due spettacoli diversi di e con il comico genovese Alessandro Bianchi, diplomato alla scuola dello Stabile, che tra le sue numerose esperienze può inserire i Cavalli Marci e Colorado. Venerdì 23 marzo ...

F1 - Gran Premio di Australia 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Venerdì 23 Marzo Libere 1: 2:00-3:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 6:00-7:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 24 Marzo Libere 3: 4:00-5:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 7:00 , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 25 Marzo Gara: 7:10 58giri 307,574km , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 21:00 su TV8 * tutti ...

PAOLO FOX/ Oroscopo Weekend 17-18 marzo : Bilancia grandi possibilità - Scorpione Giove in transito : Oroscopo del weekend, previsioni di PAOLO Fox a I Fatti Vostri per sabato 17 e domenica 18 marzo: Leone settimana di recupero, la Vergine ha la Luna opposta ma può vivere buone giornate.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Weekend tra mostre - musica e spettacoli : cosa fare a Napoli dal 9 all'11 marzo : musica, teatro, mostre, sagre, speciali visite guidate, iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione e i tanti eventi del ricco programma 'marzo Donna 2018' : week-end tutto da vivere a Napoli e ...

Nero Norcia - un altro Weekend tra enogastronomia e ricostruzione : Spazio, poi, all'intrattenimento per bambini e famiglie, all'insegna della tradizione, con spettacoli in piazza san Benedetto, sabato 10 marzo alle 15 di tamburini e falconieri, domenica 10 alla ...

Weekend tra musica - arte e teatro : cosa fare a Napoli dal 2 al 4 marzo : 'LA SCIENZA E' DONNA!' Il 3 e 4 marzo Città della Scienza dedica il Weekend alle scienziate di ieri e di oggi. Un'iniziativa interessante per ricordare a tutti il fondamentale apporto femminile alla ...

UN Weekend tra SPORT E CULTURA IN MUGELLO : Un'occasione per conoscere più da vicino gli SPORT fluviali ma anche per vivere il territorio, e la natura, lungo la "strada blu" che lo attraversa. Ed anche in questo fine settimana attività e ...

Strada : i vincitori del Weekend : Il Laghetto, , leader con 1h10:01 nei confronti di Luigi Zullo , Running Team D'Angela Sport, 1h10:39, e dello spagnolo Christian Villazala , Nest Lecce, 1h13:35, . Proviene dal Marocco anche la ...

Mattino 5 - Fabrizio Corona libero : come ha trascorso il Weekend : Fabrizio Corona: Mattino 5 rivela cosa ha fatto nel suo primo weekend da libero Ampio spazio del talk di Mattino Cinque di oggi è stato dedicato a Fabrizio Corona, tornato in libertà da pochissimi giorni. I giornalisti di Federica Panicucci, nonostante sapessero che fosse severamente vietato per l’ex re dei paparazzi interagire con i media l’hanno comunque cercato e l’hanno trovato mentre usciva di casa per dirigersi a ...

Miss Marple al Petrarca - aperitivi in ciabatte e poi i grandi concerti a Casa Bruschi : gli appuntamenti del Weekend : Inizio degli spettacoli ore 21,15. Biglietto intero ' 10. Biglietto ridotto , minori di 18 anni, ' 6,00. Abbonamento ' 50 . Prevendita e info: Fondazione Ivan Bruschi , Corso Italia 14 Arezzo ,...

Prezzo giù per Resident Evil 7 e Skyrim tra le offerte del Weekend su PlayStation Store : Sul PlayStation Store sono partite le nuove offerte del weekend da oggi 23 febbraio. Ci sono tanti titoli in offerta su PlayStation Store fino al 26 febbraio. Con The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Hitman: Game of the Year Edition, Wolfenstein II: The New Colossus, Resident Evil 7: Biohazard e molti altri scontati fino a lunedì, ci sono tanto giochi su cui mettere le mani. Ecco la lista completa delle offerte del weekend su PlayStation ...

Ginnastica - il letargo è finito : si torna in gara! Tra Serie A e American Cup - si scaldano i motori : Weekend di fuoco : Il lungo inverno sta per finire, la Ginnastica artistica si sta svegliando dal letargo, la lunga pausa senza gare è ormai agli sgoccioli. Dopo oltre due mesi senza competizioni, gli appassionati stanno facendo il conto alla rovescia per poter nuovamente gustarsi le esibizioni delle migliori atlete in circolazione: come ogni anno, quando si avvicina la fine della stagione più fredda, la Polvere di Magnesio inizia a ridestarsi e torna a farci ...

A Norcia 3 Weekend con la mostra mercato del tartufo nero pregiato : Roma, 15 feb. , askanews, Mai come quest'anno nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina, significa rinascita. Da sempre, la manifestazione ...