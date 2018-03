Ultimatum della Russia a Telegram | Dateci i codici entro 15 giorni o vi

”Se fate così me ne vado”. Isola dei famosi : l’Ultimatum di Alessia Mancini. Massima allerta per la produzione - alle prese con l’ira (e la minaccia) della naufraga più seguita. Clima teso : Alessia Mancini sempre più protagonista all’Isola dei famosi. L’ex velina mora di Striscia la notizia ha conquistato i telespettatori del reality show di Canale Cinque e si sta ritagliando un ampio spazio all’interno del gruppo di naufraghi. la scorsa settimana si è resa protagonista di un’accesa lite con l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ma, in una chiacchierata con Gaspare, Alessia ha detto: ...