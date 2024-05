E-Prix Berlino 2024 - Gara 2 Formula E | Da Costa show!

(Di domenica 12 maggio 2024) L’epilogo di una tre giorni dedicata, interamente, al mondo elettrificato delle quattro ruote che si è preso la scena del motorsport mandando in pista un doppio, elettrizzante, doppio appuntamento in terra teutonica. La1 era stata vinta da Nick Cassidy: chi ha ereditato lo scettro di regnante teutonico? La2 dell’E-diE è stata vinta da Antonio Felix Da: il portoghese ha attuato una grande rimonta partendo dalla decima posizione con la sua Porsche risalendo, in modo perentorio, la griglia di partenza. È una strepitosa vittoria casalinga per il marchio di Stoccarda. Secondo posto per il neozelandese di Jaguar, vincitore della corsa di ieri, mentre al terzo posto si è piazzato Oliver Rowland su Nissan. Appena sotto al podio ...

Neanche le proteste contro la guerra a Gaza, arrivate a Madison Avenue ma fermate dalla polizia in assetto antisommossa che ha fatto pure qualche arresto, hanno fermato il Gala del Met, la festa dell’anno di New York. Con l’arrivo di Anna ...

A proposito degli Stati Generali della Natalità, di scena in questi giorni a Roma, domina la cronaca dell’attacco alla ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Il tema della natalità (e della denatalità), mai come in questo 2024, è un argomento ...

Contestazione per squadra e società prima della gara - Contestazione per squadra e società prima della gara - Contestazione prima della gara contro il Verona, esposto nel settore ospiti uno striscione di protesta: "Giocatori senza dignità specchio di questa società. Via Cairo e gli ...

MotoGP | GP Le Mans Gara, Marc Marquez: “Podio importante. Futuro Voglio la moto Factory” - MotoGP | GP Le Mans gara, Marc Marquez: “Podio importante. Futuro Voglio la moto Factory” - MotoGP Ducati Gresini - Marc Marquez ha corso una gara tatticamente perfetta a Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinta gara della MotoGP 2024. L''otto volte iridato del Gresini Racing che p ...

New Rimini, doppio colpo a Padova - New Rimini, doppio colpo a Padova - Due successi di New Rimini a Padova nel campionato di serie A di baseball, girone C: 6 a 2 in gara 1, 3 a 1 in gara 2.