Lazio-Empoli 2-0 - adesso l’Europa è più Vecino

(Di domenica 12 maggio 2024) Prima Patric e poihanno liquidato l’ostacolonella corsa verso, che ora è più vicina. Anzi, più, visti i gol decisivi dell’uruguaiano nelle ultime partite. Per la verità, nel primo tempo lanon aveva troppo brillato, l’premeva di più, ha avuto più occasioni per avvicinarsi al gol. Ma al gol non bisogna avvicinarsi, bisogna farlo segnare sul tabellone. A farlo, c’è riuscito Patric nel recupero del primo tempo. Quello di Patric è stato un capolavoro di opportunismo, di prontezza, di afferrare l’occasione al volo. È il 48’ quando Zaccagni da calcio d’angolo mira al centro del mucchio selvaggio davanti al portiere toscano. Caputo buca, Patric no e la mette al sicuro alle spalle di Caprile. Una rapina, sì, ma le partite si vincono anche così. Il ...

