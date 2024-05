Europei di Karate e Parakarate - l’Italia fa 15 medaglie | la squadra maschile di kumite è oro

(Di domenica 12 maggio 2024) Zara, 12 maggio 2024 – Aglidisi scrive la storia e a farlo, aggiunge un’altra preziosa medaglia al bottino già in bacheca per, sono stati i ragazzi del. LaItalia ha battuto la Grecia e ha tessuto una finale trionfale. Tanta la determinazione degli atleti tricolori e tanto l’affiatamento tra di loro sul tatami. Hanno portato alla Nazionale Italiana un oro che mancava da 30 anni. A vincere sono stati Andrea Minardi, Matteo Fiore, Matteo Avanzini, Michele Martina, Luca Maresca, Daniele De Vivo. Splendida la gioia del Team Tricolore sui tatami di Zara, in Croazia. Tuttavia, l’ultima giornata di finali ha portato altre due allori agli Azzurri. A salire sul podio sono state anche le ragazze del kata femminile che hanno messo l’argento al ...

Zara, 10 maggio 2024 – Entusiasmante l’Europeo della Nazionale Italiana di Karate e Para Karate , a Zara, in Croazia. Arrivano altre finali conquista te che si sommano alle otto già ottenute. E’ gioia per l’Italia Maschile del Kumite che conquista il ...

giornata trionfale per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia). nella prima giornata dedicata alle finali la nostra pattuglia ha concluso con un bottino davvero eccezionale fatto di 2 medaglie d’oro, 4 ...

Zara, 11 maggio 2024 – In attesa della seconda giornata di finali e del programma conclusivo degli Europei di Karate e Para Karate a Zara, in Croazia, l’Italia intanto fa 10 e lode. E a seguito degli allori vinti ieri nel para Karate da Yakymashko e ...

