Formula E - E-Prix Berlino Gara 2 | risultati e ordine di arriv - vince Da Costa

(Di domenica 12 maggio 2024) Antonio Felix Dala secondadell’E-di. Il pilota Porsche conquista il successo davanti alla Jaguar di Nick Cassidy, vincitore delladi ieri, e ad un mitico Oliver Rowland della Nissan, che risale la classifica. Quarto posto per Pascal Wehrlein all guida dell’altra Porsche, mentre chiude la top cinque il campione in carica Jake Dennis. Amaro in bocca per Max Guenther, qui eroe di casa e ritirato anche nelladi oggi, dopo la delusione in1. Infine, sorprende in positivo Taylor Barnard, giovane rookie alla guida della McLaren. A. DaN. Cassidy O. Rowland P. Wehrlein J. Dennis M. Evans J. Daruvala T. Barnard J. Erikkson J. Vergne L. Di Grassi J. Hughes S. Settecamara P. Aron K. van Der ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Nell’asta continua a essere un tabù la misura di 5.45: errori anche per i tedeschi Zernikel e Blech. 19.09 Daryll Neita fa sua la seconda batteria con il tempo di 7.18 davanti a Takacs che fa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Iniziata la gara del salto in lungo femminile con il salto di Hata. Iapichino sarà la quinta in pedana. 19.25 Quota 5.45 è superata invece da Al Hizam, Blech e Oates al secondo tentativo. 19.22 ...

Sornione, in penombra perfettamente mimetizzato nel sottobosco dell’asfalto, ma pronto a balzare sulle prede in un attimo fiutando un loro momento di disattenzione o debolezza. Il nome della vettura vincitrice della Gara 1 dell’ E-Prix Berlino 2024 ...

Da Costa vince la grande lotteria della Formula E dopo un weekend assurdo - Da Costa vince la grande lotteria della Formula E dopo un weekend assurdo - Il secondo E-Prix di berlino di questo weekend è stato vincente per Antonio Felix da Costa. Dopo una gara caotica con diverse safety car, il pilota della Porsche ha tagliato il traguardo in P1. Nick C ...

Dennis (Andretti) porta la Porsche in Pole nel secondo ePrix di Berlino. Anche Cassidy (Jaguar) in prima fila. - Dennis (Andretti) porta la Porsche in Pole nel secondo ePrix di berlino. Anche Cassidy (Jaguar) in prima fila. - berlino – Il riscatto del campione. Decisamente deluso dopo l'ePrix di sabato di berlino di Formula E, con la monoposto Porsche 99X Electric della scuderia Andretti il detentore ...

Formula E. Qualifiche E-Prix Berlino 2024: Jake Dennis conquista la pole position di Gara 2 - Formula E. Qualifiche E-Prix berlino 2024: Jake Dennis conquista la pole position di gara 2 - Nelle qualifiche di gara 2 dell’E-Prix di berlino 2024, Jake Dennis ha conquistato la pole position battendo nel duello finale Nick Cassidy, vincitore della gara di ieri ...