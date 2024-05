Lazio-Empoli 2-0 - biancocelesti restano in corsa per la Champions

(Adnkronos) – Nel giorno della festa per celebrare i 50 anni del suo primo scudetto, la Lazio batte 2-0 l'Empoli nel 'lunch match' della 36/a giornata di Serie A e conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite restando in corsa per un ...

Calcio: Serie A. Tudor "Bella vittoria, sofferto ma qualità si è vista" - Calcio: Serie A. Tudor "Bella vittoria, sofferto ma qualità si è vista" - 'Mandas ha fatto due grandi parate' ROMA (ITALPRESS) - 'E' stata una bella giornata. È stato emozionante vedere tutte le bandiere e le ...

Nicola a Dazn: "Prestazione notevole, oggi meritavamo di piu" - Nicola a Dazn: "Prestazione notevole, oggi meritavamo di piu" - Intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 2-0 maturata sul campo della Lazio, Davide Nicola si è espresso così: ...

Effetto Tudor, nessuno come la Lazio in Serie A - Effetto Tudor, nessuno come la Lazio in Serie A - TUDOR LAZIO SERIE A- Igor Tudor sta risollevando la Lazio da una stagione complicata. La vittoria contro l’Empoli lo dimostra ed un dato sorprendete conferma l’andamento positivo dei biancocelesti con ...