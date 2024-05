Mondiali di Paracanoa - è splendida Italia | arrivano cinque qualificazioni per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 12 maggio 2024) Szeged – Un risultato storico e straordinario per laazzurra impegnata ai Campionati del mondo validi come qualificazione paralimpica per. Sulle acque di Szeged, in Ungheria, gli azzurri hanno conquistato tutte ele carte paralimpiche che mancavano all’appello dopo le treottenute lo scorso anno. Un en-plein mai realizzato prima, che testimonia una crescita esponenziale del movimento azzurro. Ieri il primo tassello con Veronica Biglia (CUS Torino) nel VL2 200 metri, oggi è stata la volta dell’ex campione europeo e mondiale Esteban Farias (Canottieri Leonida Bissolati) che tornava alle competizioni dopo due anni di assenza e che nel KL1 200 metri ha ottenuto il sesto posto (50.55) utile a staccare il biglietto per. Amanda Embriaco ...