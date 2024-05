Eurovision Song Contest 2024 - vince la Svizzer - Italia settima

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 12 maggio 2024) Lal’, per l’ed Angelina Mango settimo posto con La noia Lal’con l’artista Nemo e il suo brano dal titolo The Code. Per l’ed Angelina Mango il settimo posto finale con La noia. Quarta per la giuria, penalizzata poi dal televoto che ha premiato Israele ed Ucraina. Sul podio anche la Croazia con il sorprendente Baby Lasagna e la Francia con Slimane e la sua splendida voce. Ma scopriamo tutta la classifica finale della manifestazione, sempre molto seguita anche nel nostro Paese e trasmessa in diretta dalla Rai con il commento di Gabriele Corsi e Mara ...