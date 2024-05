“L’epoca delle idee cadute dal pero” | la recensione di Serena Dandini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 12 maggio 2024)(foto di Gianmarco Chieregato). Una volte lenascevano al bar. C’era sempre il saputone del giro della briscola che ne sparava una grossa tra lo stupore generale. Qualcuno ci credeva, del resto non c’erano tutti i mezzi oggi a disposizione per confutare o inchiodare ai fatti i racconta balle. E molti tornavano a casa convinti e contenti raccontando quanto avevano sentito come se fosse il Vangelo. Nonostante i grandi passi fatti dalla civiltà e la diffusione a livello di massa della cosiddetta cultura, qualcosa è andato storto. Mai come oggi abbiamo la possibilità di collegarci in diretta con l’universo potendo verificare i fatti e distinguerli dalle fake-news, invece girano non solo false notizie ma una quantità impressionante di “balorde” senza nessun fondamento. ...