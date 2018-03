: RT @TeatriUniti: Trionfi arroganze corruzione e disperazione. Cioè Napoli. Strepitoso monologo d’un camaleontico Enrico Ianniello https://t… - legacoopcultura : RT @TeatriUniti: Trionfi arroganze corruzione e disperazione. Cioè Napoli. Strepitoso monologo d’un camaleontico Enrico Ianniello https://t… - gianpaolobiban : @ABIFormazione @ecb @DirittoBancario @bancaditalia banche paradisi fiscali e depositi teorema modigliani mille… - 64Parisi : @RGiarra Anche io sono siciliano,di CATANIA per l'esatezza,ma lo schifo,la corruzione e l'illegalità che ho visto i… -

Quindici persone indagate per associazione a delinquere,, abuso d'ufficio e accesso abusivo ai sistemi informatici. E' il bilancio di un'inchista della procura diaffidata ai carabinieri dei Nas che hanno perquisito anche gli uffici della Prefettura,dove un funzionario è indagato. Certificazioni false,procedure per ottenere facilmente una patente,un passaporto, una patente nautica con la complicità di un funzionario e collegamenti in Questura, alla Motorizzazione e nella Prefettura campana.(Di sabato 17 marzo 2018)