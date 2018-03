Stefano Cigarini è il terzo Boss in Incognito del 2018

davidemaggio

(Di giovedì 15 marzo 2018)No, non è un corteggiatore del trono Over di Uomini e Donne, anche se con lo show pomeridiano di Canale 5 ha comunque qualcosa a che fare.è ilprotagonista diIn, che si trasformerà in un dipendente sotto mentite spoglie nella puntata in onda stasera alle 21 su Rai 2.è l’Amministratore Delegato di Cinecittà World, il parco divertimenti italiano dedicato al cinema e alla tv nato nel 2010 a Pomezia, vicino a Roma, negli Studi Cinematografici De Laurentiis. Una struttura che attualmente dà lavoro a 200 dipendenti, e accoglie in media 250.000 visitatori l’anno. Soltanto pochi mesi fa si è rivolto ad Uomini e Donne alla ricerca di personale per la sua attività.ha fatto parlare di sè circa cinque anni fa, per un’uscita che aveva suscitato polemiche e a cui la stampa aveva dedicato ...