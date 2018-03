Maltempo | emergenza pioggia | il Po sale di 2 metri in 24 ore | acqua alta a Venezia 

Maltempo Basilicata - emergenza neve gennaio 2017 : operativo il piano di interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Dopo il Maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Roma - è di nuovo emergenza buche : causa Maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Maltempo Ancona : cessata l’emergenza Misa dopo la piena di ieri : dopo il picco dell’onda di piena transitata ieri alle 23, “senza esondazione, è cessato lo stato d’emergenza”. Lo comunica la Prefettura di Ancona che ha seguito a Senigallia l’evolversi della situazione dopo che le “forti precipitazioni e lo scioglimento dei residui nevosi avevano portato al raggiungimento dei livelli di guardia idrometrica“. Tutte le componenti del sistema territoriale di protezione ...

Maltempo - ancora emergenza in Emilia : frana nell’Appennino Bolognese : Prosegue in Emilia Romagna l’emergenza per la frana che da venerdì blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese. Sabato il fronte ha raggiunto il letto del fiume Reno, che passa poco lontano, ma per il momento l’enorme massa di terra, circa un milione di metri cubi, non ha ostruito completamente il corso d’acqua, grazie al lavoro di contenimento fatto giorno ...

Maltempo : l’Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale : La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d’emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell’ondata di Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna dalla settimana scorsa. La decisione – presa nella seduta di oggi pomeriggio – arriva dopo le segnalazioni che continuano ad arrivare in Regione e alla Agenzia regionale di protezione civile da ...

Maltempo - Serbia : stato di emergenza a sud per il pericolo di alluvioni : Le autorità serbe hanno decretato lo stato di emergenza in alcune zone del sud del Paese per la minaccia di alluvioni legata allo scioglimento della neve per l’innalzamento repentino delle temperature, e all’enorme quantità di acqua che sta ingrossando a dismisura numerosi fiumi e torrenti. Il pericolo inondazioni, ha precisato in un comunicato il ministero dell’interno, è particolarmente alto nei distretti di Prokuplje, ...

Maltempo in Perù : il governo dichiara lo stato d’emergenza nel villaggio di Llusco : Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel villaggio di Llusco, nel dipartimento meridionale di Cusco, in Perù, a causa di una frana che ha devastato l’area. Piogge torrenziali hanno avuto un effetto devastante e la frana ha distrutto oltre 100 case, una scuola e una clinica. Lo stato di emergenza durerà 60 giorni, e porterà aiuti a centinaia di sfollati. L'articolo Maltempo in Perù: il governo dichiara lo stato d’emergenza ...

Maltempo in Perù : il governo dichiara lo stato di emergenza nel villaggio di Llusco : Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel villaggio di Llusco, nel dipartimento meridionale di Cusco, in Perù, a causa di una frana che ha devastato l’area. Piogge torrenziali hanno avuto un effetto devastante e la frana ha distrutto oltre 100 case, una scuola e una clinica. Lo stato di emergenza durerà 60 giorni, e porterà aiuti a centinaia di sfollati. L'articolo Maltempo in Perù: il governo dichiara lo stato di emergenza nel ...

Italia - è ancora emergenza Maltempo : rischio pioggia gelata sulle autostrade. Chiusi tratti di A1 e A26 : Italia ancora nella morsa del freddo. Dopo il gelo siberiano di Burian che ha portato la neve anche a bassa quota, facendo svegliare persino la Capitale imbiancata, in Italia è ancora emergenza ...

Maltempo - emergenza in Toscana : il fiume Cecina in piena - sopra il livello di guardia anche Ema e Pesa : Ancora allerta in Toscana dove, in seguito allo scioglimento della neve caduta in questi giorni e delle ingenti piogge odierne, il fiume Cecina è in piena e ha superato diverse soglie di controllo a monte dell’abitato di Cecina (Livorno). Il fiume è al momento sotto costante monitoraggio e non sembra destare particolari preoccupazioni. Il sindaco di Cecina Samuele Lippi, spiega una nota, ha comunque avvisato con un messaggio vocale la ...

Maltempo Toscana - Valtiberina : Rossi pronto a chiedere lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha accolto immediatamente l’appello lanciato dai sindaci dei Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, entrambi in provincia di Arezzo, in grande difficoltà dopo l’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Il presidente ha quindi annunciato di aver dato mandato di eseguire nei tempi più rapidi possibili il sopralluogo per verificare i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ...

Maltempo - Patanè : “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” : Maltempo: Patanè, “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” “Di fronte alla abbondante nevicata e alle gelate dei giorni scorsi, le istituzioni valutino la possibilità di... L'articolo Maltempo, Patanè: “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” su Roma Daily News.

Maltempo Puglia : a Vico del Gargano “emergenza terminata - tornati alla normalità” : “L’emergenza è finalmente terminata e siamo tornati alla normalità anche se stiamo ancora lavorando per risolvere le ultime criticità“: lo ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano in riferimento alla situazione nel centro foggiano rimasto isolato a causa della neve. I Vigili del fuoco che stanno operando per liberare diverse automobili bloccate e stanno dando assistenza alla popolazione. “Ormai i problemi piu’ ...