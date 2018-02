Corteo contro fascismo a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 24 FEB - Circa 300 persone, tra cui anche tanti migranti, hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione contro razzismo e fascismo a Cagliari. Il Corteo è partito da piazza ...

Gentiloni abbraccia Renzi al Corteo della sinistra contro il fascismo : In Piazza del Popolo, a Roma, la manifestazione contro il razzismo 'Mai più fascismi'. Il premier Gentiloni abbraccia il segretario del Pd Renzi al corteo della sinistra.

Scontri Corteo Milano - tensioni con la polizia al presidio degli antifascisti contro Casapound : Esponenti dei centri sociali hanno tentato di forzare il cordone della polizia, che ha caricato. Volevano bloccare il comizio di estrema destra. Metropolitana chiusa in Duomo, Cairoli e Loreto. In mattinata tensioni in largo Cairoli, studenti antifascisti allontanati a forza

Corteo contro i fascismi - il finale è sotto la pioggia : la folla canta e balla Bella Ciao : Centomila persone, secondo l’Anpi, hanno partecipato alla manifestazione di Roma ‘Mai più fascismi, mai più razzismi’. In piazza sinistra unita per un giorno, con il premier Gentiloni, Renzi, Veltroni, i leader di LeU Grasso, Boldrini e Bersani, la segretaria della Cgil Camusso. E nel finale la pioggia non ha fermato le persone in piazza del Popolo che in coro hanno cantato e ballato sulle note di ‘Bella Ciao‘, ...

Roma - in piazza contro fascismo con l'Anpi la sinistra divisa sfila insieme. Milano - scontri a Corteo anti CasaPound : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Corteo contro i fascismi - Grasso intona Bella Ciao : “Sciogliere Casapound? C’è una procedura - servono valutazioni” : Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, era presente al Corteo “Mai più fascisti”. Il presidente del Senato ha percorso tutto il Corteo, da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Popolo, intonando anche “Bella Ciao” insieme ai manifestanti. Poi, di fronte ai cronisti, ha attaccato: “Sciogliere partiti neofascisti? C’è una procedura, con sentenza e poi decreto del ministero dell’Interno, e ...

Corteo contro i fascismi - Bersani : “Niente elezioni per chi fa il saluto romano a pochi metri da Marzabotto” : “Chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire ‘sieg heil’ non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, componente di Liberi e Uguali, presente a piazza della Repubblica per il Corteo antifascista organizzato dall’Anpi. Bersani bacchetta anche il M5s, che non ha partecipato al Corteo: “Sbaglia alla grande oggi chi non sta qui. C’è qui il popolo ...

Parte il Corteo dei Cobas contro il Jobs Act : "I centri sociali si mettono in coda. La nostra è una manifestazione pacifica" : Bandiere rosse del sindacato S.I. Cobas e altoparlanti che diffondono canzoni di lotta operaia. Piazza dell'Esquilino a Roma è il punto di raccolta della manifestazione contro il Jobs Act, da qui Parte il corteo più attenzionato dalle Forze dell'Ordine perché potrebbero infiltrarsi gruppi di violenti diretti alla manifestazione dell'Anpi con Cgil e Pd. Le camionette dei carabinieri, uomini in borghese e poliziotti circondano ...

Roma - Anpi e Cgil in Corteo contro i fascismi. Camusso : “Applicare Costituzione e chiudere organizzazioni come Casapound” : Il coro è unanime. Alla partenza della manifestazione “Mai più fascismi” a Roma, dalla Cgil all’Anpi, fino alle organizzazione che hanno aderito all’iniziativa la richiesta è quella di chiudere le organizzazioni e i movimenti politici neofascisti. “Anche oggi Di Stefano e Casapound non rinnegano il fascismo? Bisogna applicare la Costituzione e chiudere questi movimenti”, ha rivendicato la segretaria Cgil ...

Al via Corteo Anpi contro fascismi : 14.57 Sullo striscione di apertura "Mai più fascismi, mai più razzismi", è partito da Piazza della Repubblica verso Piazza del Popolo,il corteo promosso dall'Anpi "Difendiamo i valori della Costituzione e della libertà", lo slogan al megafono "Le organizzazioni neofascite vanno sciolte", afferma il presidente Anpi, Smuraglia.Aderiscono Pd, +Europa, Acli, LeU, sindacati, Comune e Regione. "Oggi applichiamo la Costituzione",dice la leader Cgil, ...

Torino - sassaiola antifascisti contro CasaPound/ Video - doppio Corteo scatena guerriglia per le vie del centro : Scontri a Torino, sassaiola antifascisti contro CasaPound: Video, doppio corteo si scontra per le vie del centro. Bombe carta, bottiglie e sassi anche contro la polizia: la follia squadrista(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:50:00 GMT)

Gli scontri a Torino al Corteo contro CasaPound : La manifestazione, che è cominciata e si è conclusa in modo pacifico, è degenerata per circa un'ora: sei agenti feriti, una ragazza fermata The post Gli scontri a Torino al corteo contro CasaPound appeared first on Il Post.

Torino - guerriglia al Corteo contro CasaPound : Scene di guerriglia urbana questa sera a Torino per l'arrivo del candidato premier di CasaPound. Un corteo antifascista ha tentato a più riprese di raggiungere l'albergo nel centro storico in cui ...