DIRETTA ALL STAR GAME NBA 2018 Lebron James-Steph Curry risultato finale 148-145 | è

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance : Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. Sbavatura per Guignard-Fabbri : saranno fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...

DIRETTA ALL STAR GAME NBA 2018/ Steph Curry-Lebron James (risultato live 13-17) : 1^ quarto! : DIRETTA All STAR GAME NBA 2018: team LeBron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. Siamo a Los Angeles per la partita delle stelle: grande rivoluzione quest'anno(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 02:40:00 GMT)

Milan-Sampdoria in DIRETTA : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 20.45 : formazioni ufficiali Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Cutrone. Sampdoria , 4-3-1-2, : Viviano; Bereszyinski, ...

DIRETTA / Torino Brescia (risultato finale 69-67) streaming video e tv : Coppa Italia alla Fiat! : Torino-Brescia: finale Coppa Italia basket. Le due formazioni cercano di conquistare per la prima volta nella loro storia il trofeo al Mandela Forum di Firenze(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:52:00 GMT)

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia 0-0 in DIRETTA. Il Settebello vuol chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della terza ed ultima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello affronterà la Russia per chiudere al meglio la competizione, con l’obiettivo sicuramente di raggiungere le tre vittorie in altrettante partite. Il pass per le Finali della manifestazione è già arrivato matematicamente per la banda guidata da Sandro Campagna che ieri si è imposta sul Montenegro. ...

Milan-Sampdoria - dalle 20.45 La DIRETTA A San Siro c'è in palio il sesto posto : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...

Mercedesz Henger piange in DIRETTA per Nadia Rinaldi/ "Eri la nostra speranza" : delusa dalla smentita su Eva : Mercedesz Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi dopo lo scontro tra l'attrice e la madre Eva a Domenica Live. L'ex naufraga ha smentito ancora una volta l'amica.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:58:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Roma Napoli (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 oggi) : DIRETTA Virtus Roma Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, match delicatissimo per la salvezza (oggi 18 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Atalanta Fiorentina in DIRETTA : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 18 : LE formazioni ufficiali: Atalanta , 3-4-1-2, : Gollini; Palomino, Caldara, Mancini; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez. Fiorentina , 4-3-3, : Sportiello; Milenkovic, ...

Serie B - Brescia-Ternana in DIRETTA dalle 17.30. Formazioni ufficiali e risultato LIVE : Formazioni ufficiali Brescia , 4-2-3-1, : Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Furlan, Torregrossa, Embalo; Okwonkwo. All.Boscaglia Ternana , 3-4-1-2, : Plizzari; ...