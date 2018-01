Mondo di mezzo | chiesto processo per 21 | sparisce l’accusa di associazione mafiosa

'Mondo di mezzo' - chiesto il processo per 21 persone : a nessuno è stata contestata l'associazione mafiosa : Nella terza tranche dell'inchiesta sul "Mondo di mezzo" la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone: tra queste anche Massimo Carminati. A nessuno è stata contestata l'...

Mondo di mezzo - chiesto processo per 21 : 19.32 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta "Mondo di mezzo". Tra queste Massimo Carminati, Gennaro Mokbel e il direttore de "Il Tempo" Chiocci, accusato di favoreggiamento. Escluso Odevaine che ha chiesto il patteggiamento. A nessuno degli indagati è contestata l'associazione di stampo mafioso,solo ad alcuni l'aggravante mafiosa. La richiesta di processo arriva a poche ...

Mondo di Mezzo - chiesto processo per 21 persone. C'è anche Carminati - : Arrivate le richieste di rinvio a giudizio della Procura di Roma nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta. Tra i destinatari anche Mokbel e il direttore del Tempo Chiocci. A nessuno è contestata ...

Mondo mezzo : chiesto processo per 21 : (ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta denominata Mondo di mezzo. Tra le persone per le quali i pm di piazzale Clodio hanno chiesto il processo anche il direttore de "Il Tempo" Gian Marco Chiocci, accusato di favoreggiamento, Massimo Carminati e ...

Mondo mezzo : chiesto processo per 21 : ROMA, 24 GEN - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta denominata Mondo di mezzo. Tra le persone per le quali i pm di piazzale Clodio hanno chiesto il processo anche il direttore de "Il Tempo" Gian Marco Chiocci, accusato di favoreggiamento, Massimo Carminati e ...

Roma - Mondo di Mezzo - chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone : c'è anche Carminati : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone nell'ambito della terza tranche dell'inchiesta denominata Mondo di Mezzo. Tra le persone per le quali i pm di piazzale Clodio hanno ...

Olivia Lua/ Pornostar trovata morta nella clinica rehab : nel Mondo a luci rosse da appena un anno e mezzo : Olivia Lua, Pornostar trovata morta nella clinica di rehab: è la quinta attrice a luci rosse deceduta negli ultimi tre mesi. Le ultime notizie sul mistero(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:53:00 GMT)

Mondo di mezzo : processo appello il 5/3 : ROMA, 18 GEN - E' stato fissato il 5 marzo il processo di secondo grado di Mondo di mezzo, il procedimento a carico di 28 imputati e per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l'associazione di ...

Le scale mobili compiono 125 anni : sono 800 mila - utilizzate da 3 miliardi e mezzo di persone al Mondo : sono trascorsi già 125 anni dall’installazione della prima scala mobile all’Old Iron Pier di Coney Island, New York. Il 16 gennaio del 1893 il primo esemplare installato viaggiava a una velocità di 2,1 metri al minuto, trasportava 5.350 persone al giorno e aveva un’inclinazione di 25 gradi. Dall’intuizione dell’impresario americano Jesse Reno, che brevettò il primo “ascensore inclinato”, sono stati fatti passi da gigante: thyssenkrupp ha ...

Aveva conquistato i cuori di mezzo Mondo : muore a 8 anni Lucy - la bimba malata di Progeria : Lucy Parke , una bimba di soli 8 anni, originaria dell'Irlanda del Nord, è morta a causa di una rara malattia che causa l'invecchiamento precoce del corpo, la Progeria . Non esistono ancora delle cure ...

WhatsApp in tilt in mezzo Mondo nel giorno di Capodanno : 'Ci scusiamo per il disagio' : #WhatsAppdown - FrancescoFacchinetti (@frafacchinetti) 31 dicembre 2017 'Gli utenti di WhatsApp nel mondo hanno subito oggi una breve interruzione, che è stata ora risolta. Ci scusiamo per il disagio'...

Da mezzo Mondo a un paesino della Calabria per il raduno degli "smanettoni" : ... utilizzando il motivo dell'evento, potranno collegarsi con Home for Creativity in diretta Facebook che trasmetterà in live streaming facendo il giro del mondo. (Ilsole24ore)

Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al Mondo (video) : ... Antonacci ha voluto fare un omaggio alle donne dedicando il brano In mezzo al mondo all'attrice Luisa Ranieri, altra ospite della serata: ' Attraverso i tuoi occhi guardo tutte donne ' ha dichiarato ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l’albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al Mondo (video) : L'incursione di Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero, nella seconda puntata dello show di Rai1, ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo nelle radio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, già ospite di Giorgio Panariello un anno fa nel medesimo spettacolo lanciando un appello per le adozioni gay. Impegnato nel Dediche e Manie Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, reduce da una doppietta a Torino, Antonacci è volato ...