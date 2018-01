Australian Open 2018 | Lorenzo Sonego | un torinista alla conquista di Melbourne

Australian Open 2018 / Diretta Seppi Nishioka streaming video e tv : la scheda del giapponese (tennis) : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Inizia il secondo turno del torneo dello Slam a Melbourne: Andreas Seppi affronta Yoshihito Nishioka(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:19:00 GMT)

Australian Open 2018 : Andreas Seppi affronta il giapponese Yoshihito Nishioka. Antipasto di Coppa Davis e chance per il tabellone : Dopo il primo turno l’Italia è ancora in corsa agli Australian Open 2018. Dei sette uomini presenti nel main draw solo in tre hanno vinto la prima partita. Uno di loro scenderà in campo domani, vale a dire Andreas Seppi. L’altoatesino ha superato brillantemente il francese Corentin Moutet, in tabellone grazie ad una wild card. Certo, non era un ostacolo insormontabile, ma di questi tempi è tutto grasso che cola. Già, perché Seppi si ...

Australian Open 2018 : Andreas Seppi affronta il giapponese Yoshihito Nishioka. Antipasto di Coppa Davis e chance per il tabellone : Dopo il primo turno l’Italia è ancora in corsa agli Australian Open 2018. Dei sette uomini presenti nel main draw solo in tre hanno vinto la prima partita. Uno di loro scenderà in campo domani, vale a dire Andreas Seppi. L’altoatesino ha superato brillantemente il francese Corentin Moutet, in tabellone grazie ad una wild card. Certo, non era un ostacolo insormontabile ma di questi tempi è tutto grasso che cola. Già perché Seppi si è ...

Australian Open 2018 : le partite di domani (17 gennaio). Tornano in campo Andreas Seppi e Rafael Nadal : La terza giornata degli Australian Open vedrà il secondo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Andiamo a scoprire i match di cartello. Sicuramente andrà seguito il nostro Andreas Seppi, unico italiano in campo in singolare, opposto, sul campo 8, all’una ora italiana, al nipponico Yoshihito Nishioka. Tornerà in campo il numero uno Rafael Nadal: l’iberico se la vedrà con ...

Australian Open : Sharapova batte Maria. Ok Halep - Pliskova e Muguruza : Australian Open: Nadal facile, brillano Dimitrov e Shapovalov Dove vedere gli Australian Open 2018: diretta tv e streaming, ecco la guida completa

Australian Open 2018/ Diretta Seppi Nishioka streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Inizia il secondo turno del torneo dello Slam a Melbourne: Andreas Seppi affronta Yoshihito Nishioka(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Order of play e programmazione tv del Day 3 degli Australian Open 2018 : ...32 Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport? Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "...

Australian Open 2018 - Lorenzo Sonego : “Piano piano sto realizzando quanto fatto” : “Sono fatto così, piano piano sto realizzando quanto fatto” non sembra neanche essere sorpreso, anzi, è tranquillo come pochi dopo aver vinto la partita più importante della carriera. Lorenzo Sonego accede per la prima volta al secondo turno di un Grand Slam battendo agli Australian Open il numero 43 del mondo, l’olandese Robin Haase, al termine di un match che è stato davvero molto sofferto. I cinque match point gettati ...

Australian Open 2018 - le pagelle degli italiani (16 gennaio) : Sonego sogna - bene Fognini e Giorgi : L’Italia alza le percentuali! Dopo la prima giornata in cui era passato il solo Andreas Seppi dei 4 azzurri impegnati, oggi hanno superato il turno ben tre dei 5 nostri rappresentanti scesi in campo. Andiamo a scoprire le pagelle degli italiani. Lorenzo Sonego 7: bisogna togliersi il cappello davanti alla prestazione offerta nella notte italiana dall’azzurro. Eliminare un giocatore tra i primi 50 al mondo, ovvero oltre 170 posizioni ...

Australian Open : Fognini e Sonego al secondo turno : Australian Open: Fognini e Sonego al secondo turno Fabio Fognini avanza al secondo turno degli Australian Open dopo aver sconfitto l’argentino Zeballos in tre set. Sorriso, a sorpresa, anche per Lorenzo Sonego (numero 218 del ranking) che batte il ben più quotato olandese Haase (n. 43) Continua a leggere L'articolo Australian Open: Fognini e Sonego al secondo turno sembra essere il primo su NewsGo.

Australian Open 2018 / Diretta streaming video e tv : Federer al 2^ turno - buono il bilancio azzurro : Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Fognini passa il turno, lo seguono anche Sonego e Giorgi. Sul velluto Federer, eliminato Milos Raonic(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:47:00 GMT)

VIDEO – Australian Open 2018 : che magia Dominic Thiem! Tweener pazzesco lungolinea : Una giocata strepitosa, di gran lunga la migliore di questa due giorni d’apertura, ma che difficilmente uscirà dalla top-3 di tutto il torneo (e magari potrà essere considerata anche tra i colpi dell’anno). Un Tweener pazzesco da fondocampo e in lungolinea ha portato il punto ad un Dominic Thiem particolarmente ispirato nella sfida a Guido Pella di primo turno vinta in tre set. Andiamo a vedere la magia ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer sul velluto con Bedene! Bene Del Potro. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 gennaio). Federer - Djokovic e Del Potro avanti senza problemi. Esultano Fognini e Sonego : Seconda giornata per quanto riguarda il primo Grand Slam stagionale di Tennis, l’Australian Open. Sul cemento Australiano è andata in scena la parte bassa del tabellone maschile, che comprende praticamente tutti i protagonisti annunciati (tralasciando Rafa Nadal, in campo ieri) per quanto riguarda la vittoria finale. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni di questo martedì 16 gennaio. Esordio senza patemi per il vincitore uscente ...