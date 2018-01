Nuova Ducati | presentata la moto di Dovizioso e Lorenzo | obiettivo titolo mondiale FOTO

Diretta / Presentazione Nuova Ducati MotoGp : foto - ecco la Desmosedici 2018 con Dovizioso e Lorenzo! : Diretta Presentazione Ducati: streaming video e tv, foto della nuova Desmosedici MotoGp 2018 svelata a Borgo Panigale e le parole dei piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:05:00 GMT)

MotoGp - la Nuova Ducati si presenta : segui la diretta : TORINO - La moto è Borgo Panigale , i tifosi pure anche se virtualmente. La Ducati offrirà agli appassionati la diretta streaming della presentazione della nuova moto che, Dovizioso e Lorenzo , dovranno portare il più in alto possibile nella prossima MotoGp. Alle 10:30 inizierà il live dall'Auditorium Ducati, ecco la ...

MotoGP - Andrea Dovizioso è entrato in una Nuova dimensione. La Ducati forse non se n’è accorta? : Andrea Dovizioso è entrato letteralmente in una nuova dimensione, è esploso l’anno scorso vincendo ben sei Gran Premi e lottando con Marc Marquez per il Mondiale fino all’ultima gara. Il forlivese è stato l’unico in grado di contenere la furia dell’iberico, in maniera indiscutibile il pilota più forte del momento in MotoGP. La crescita graduale di Dovizioso si è concretizzata in un 2017 da favola che ha riportato la ...

MotoGP : Stoner proverà la Nuova Ducati prima di Dovizioso e Lorenzo a Sepang. Sarà l’australiano a testare la bontà della Rossa : Sarà Casey Stoner a testare per primo la bontà della nuova Ducati 2018. Il due volte campione del mondo di MotoGP (2007 e 2011), attualmente collaudatore della Casa di Borgo Panigale, salirà in sella alla Rossa, tra il 24 ed il 26 gennaio in Malesia coadiuvato da Michele Pirro, a precedere i test collettivi che avranno inizio a partire dal 28 dello stesso mese sempre a Sepang. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo dovranno attendere le indicazioni ...

MotoGP : la Ducati critica la Nuova norma dei test 2018 : Le modifiche regolamentari poco gradite a Ducati? Sembrerebbe di sì. Ad ottobre è stato annunciato, infatti, che nel 2018 solo tre delle cinque sessioni di prove riservate ai team dovranno tenersi sui tracciati del Mondiale, con i collaudatori che potranno salire in sella alle moto solo in tre prove. Una decisione voluta dall’organizzazione del Circus per evitare che le squadre potessero sfruttare i test in funzione anche del weekend che ...