Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato - Sorensen torna in Italia : ecco i club interessanti : Frederik Sorensen ha già vissuto esperienze importanti in Italia con le maglie di Juventus, Bologna e Verona ed adesso potrebbe tornare nel nostro paese. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul difensore del Colonia è forte l’interesse di tre squadre Atalanta, Sassuolo e Cagliari. Sorensen ha 25 anni ed ancora può essere grande protagonista, rappresenta un jolly perchè può giocare sia da centrale che da terzino destro in una difesa a ...

Calciomercato Inter - Deulofeu più vicino : c’è il sì dello spagnolo : Calciomercato Inter, Deulofeu più vicino: c’è il sì dello spagnolo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, DeulofeuO PIU’ vicino – Gerard Deulofeu è pronto a tornare in Italia. Su di lui si è acceso da qualche settimana l’Interesse dell’Inter. Il giocatore ha risposto positivamente all’apprezzamento da parte ...

Calciomercato INTER/ News - Spalletti : a gennaio cessioni solo se lo vorremmo noi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - da Pastore a Mkhitaryan : il punto dopo il vertice ad Appiano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Calciomercato Inter : Deulofeu - Aleix Vidal - Pastore e Mkhitaryan - gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter sta vivendo un momento veramente negativo, gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla sorprendente eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. Per questo motivo l’intenzione è quella di rinforzare la squadra per gennaio, nessun grande investimento ma comunque trattative che possono considerarsi importanti. Continuano i contatti con il ...

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

Calciomercato Inter/ News - quando i nerazzurri bocciarono Cutrone (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:57:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti ne boccia due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...

Calciomercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario flop : si complica la sua cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino tratta con il Barcellona i cartellini di Deulofeu e Vidal, esuberi con le valigie in mano(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:28:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti si consola : Deulofeu ad un passo : Calciomercato Inter – Possiamo quasi parlare di crisi. L’Inter sta attraversando un momento veramente difficile, la squadra di Spalletti è reduce dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. L’allenatore nerazzurro ha chiesto a gran voce degli acquisti, verrà accontentato solo in parte, arriveranno infatti calciatori in prestito perchè il club non può ...

Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore è forte - ma ci sono dei paletti...' : MILANO - 'Pastore? La sua qualità non si discute, ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con quelli'...