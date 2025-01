Calciomercato.it - Zalewski ha parlato con l’amico Zielinski: vuole solo l’Inter, oggi nuovi colloqui | CM.IT

I nerazzurri hanno scelto il jolly polacco per rimpiazzare Buchanan, ceduto al Villarreal in prestito con opzione d’acquistonon cambia programmi:, adesso o a giugno a zero. È sempre l’esterno polacco il preferito dei nerazzurri, per sostituire Buchanan che si è trasferito al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 14 milioni di euro.ci sono staticontatti con la Roma per provare a trovare la formula giusta.haconcontatti (LaPresse) – Calciomercato.ital: serve il rinnovoLo step necessario per il trasferimento successivo al club nerazzurro è infatti sempre quello del rinnovo del contratto, molto articolato, con i giallorossi.Roma, Marmol per sostituire Hermoso, Paredestornare al BocaIn entrata, le attenzioni di Ghisolfi sono invece su Marmol, difensore de Las Palmas che ha una clausola da 10 milioni di euro.