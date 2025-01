Ucraina i soldati nordcoreani si ritirano dal fronte russo nel Kursk | Perdite troppo gravi contingente dimezzato

Leggi su Open.online

Sono ormai due settimane che deinella regione russa del, dove è ancora in corso l’incursione militare, non c’è più traccia. Secondo il New York Times, infatti, ilasiatico è stato ritirato dalla prima linea dopo lessimesubite negli ultimi mesi. Erano arrivati a inizio novembre direttamente da Pyongyang per volontà di Kim Jong-un, presidente della Corea del Nord. Una sorta di omaggio di 12mila uomini al Cremlino, e al suo inquilino Vladimir Putin, per sostenere i suoi sforzi bellici. Di quei 12mila, però, secondo Kiev ne sarebbe rimasta solo la metà. Non si esclude, però, che il ritiro sia il preludio di una nuova ondata. Magari dopo qualche settimana di addestramento, che renda gli uomini più pronti ad affrontare il fuoco ucraino.