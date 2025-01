Ilrestodelcarlino.it - Sant'Ilario d'Enza, ladri al bancomat con esplosivo

d'(Reggio Emilia), 31 gennaio 2025 - Colpo alalla filiale della Banca popolare dell’Emilia Romagna a, la scorsa notte poco dopo le 24, con iche hanno usato il sistema dell’esplosione per aprire il forziere blindato e fuggire con una somma di denaro che risulta essere di almeno 50 mila euro, con l'aggiunta dei danni strutturali lasciati dallo scoppio. E’ accaduto alla filiale di via Roma. Al boato è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto di carabinieri e vigilanza privata. Sul posto sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo per poter svolgere accertamenti scientifici, nella speranza di recuperare qualche elemento utile alle indagini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento per mettere la struttura in sicurezza.