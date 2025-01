Maresca esorta il Chelsea Boo-Boys a licenziare Robert Sanchez

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 15:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Enzohato i fan dela non essere il portiere sotto il fuocose inizia contro il West Ham lunedì.ha commesso errori nelle sue ultime due apparizioni: sabato scorso è stato in colpa per l’obiettivo di Wolves allo Stamford Bridge e il secondo cruciale di Erling Haaland nella sconfitta per 3-1 a Manchester City.E mentreha ammesso di non aver ancora deciso se sarebbe rimasto con, oppure si rivolgeva invece a eseguire il backup di Filip Jorgensen, ha detto che era importante che i fan sostenessero chiunque avesse avuto il cenno del capo.Ha detto: “L’unica cosa che posso dire è che abbiamo bisogno dei fan. Ne abbiamo bisogno, i giocatori ne hanno bisogno.