Oasport.it - Marcell Jacobs in tv: orari World Indoor Tour Boston, avversari, streaming

Domenica 2 febbraio andrà in scena ala terza tappa stagionale di livello gold del2025 di atletica leggera. Il principale circuito internazionale di meeting al coperto si trasferisce dunque negli Stati Uniti dopo i primi due appuntamenti di Astana e Belgrado, per proseguire il percorso di avvicinamento in vista dei Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo).ha scelto proprio la città del Massachusetts per il suo debutto stagionale, in cui sarà atteso ad un doppio impegno ravvicinato sui 60 metri con le batterie alle ore 22.12 e l’eventuale finale alle 23.54 italiane. Lo sprinter azzurro, campione olimpico dei 100 a Tokyo 2021, se la vedrà con alcunidi alto profilo come il britannico Zharnel Hughes e soprattutto i padroni di casa americani Noah Lyles e Trayvon Bromell.