Ilnapolista.it - La dirigenza del Milan sta sconfessando quasi tutto il mercato estivo (Libero)

La notizia di Morata in partenza ha scosso il mondo rossonero. Persi tratta di una delle poche scelte intelligenti delladeldaldi questa estate. I nuovi arrivitutti bocciati e ora si corre ai ripari.Leggi anche: Ilpuntasu Giménez e scarica Morata: il Galatasaray pronto a chiudere per lo spagnolo“Mmeno male che il problema delsi chiamava Paolo Maldini”Scrive:Una plusvalenza, insomma, che sembra rappresentare una delle pochissime mosse intelligenti della scellerata recente gestione rossonera. Le scelte portate avanti dalla stessanelle ultime settimane, dopo, stannole decisioni prese solamente l’estate scorsa. Paulo Fonseca era considerato l’allenatore ideale dai verticiisti, contro il parere dei tifosi, scontenti per la scelta di un tecnico che non aveva mai fatto grandi cose ad alti livelli, per poi essere esonerato a fine dicembre, scegliendo al suo posto, peraltro, un allenatore dello stesso blasone.