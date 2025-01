Ilgiorno.it - Il Besanino si fermerà per un anno, pendolari preoccupati

Leggi su Ilgiorno.it

Per chi risiede in comuni dove viaggiare senza auto è quasi impossibile, immaginarsi senza il grande servizio di un treno come il ““ sarà un incubo. Questa volta dovrebbe fermarsi infatti per un: da settembre 2026, la linea delsarà temporaneamente interrotta a causa dei lavori di realizzazione della Pedemontana, con conseguenti ripercussioni sulla mobilità di studenti, lavoratori e cittadini. La situazione della linea ferroviaria preoccupa i consiglieri regionali brianzoli e non solo. "Per noiquesto treno è davvero importante - fa notare un viaggiatore - per spostarsi a Milano". Quest’inverno, dopo tre mesi di fermo estivo per lavori urgenti, la situazione non è migliorata: guasti tecnici continuano a compromettere il servizio, con ritardi e problemi su più tratte.