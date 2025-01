Juventusnews24.com - Florea Estoril, ufficiale il passaggio in prestito del centrocampista della Juve Primavera: il comunicato – FOTO

di RedazionentusNews24ilindalla: ile le primecon la nuova magliaAdesso è: ilclasse 2005 Andreipassa inall’dallacome anticipato dantusnews24. Di seguito lapubblicata su Instagram dal club portoghese e ildel club bianconero. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso daPraia – Futebol, SAD (@praiasad)– «Nuova esperienza per Andreinella seconda parte di stagione: ilclasse 2005 passa inall’, squadra che milita nella massima serie portoghese. Il giocatore di origine romena – nato, però, a Rivoli (provincia di Torino) il 30 maggio 2005 – ha raccolto in stagione con l’Under 20 di mister Magnanelli quattro gol e cinque assist nelle 19 partite disputate in bianconero in questa annata.