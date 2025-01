Quifinanza.it - Arriva il primo cotone al mondo 100% riciclato, un’invenzione tutta italiana a Pitti Filati

Per la prima volta alè stato creato un, ed è. Una novità assoluta per il settore moda, che rappresenta un momento storico per lo sviluppo di una cultura green ed etica del fashion system. Ilè stato presentato a2025, il più importante salone di riferimento per ildeie della maglieria a livello internazionale che si è appena chiuso a Firenze. Ilalè stato ideato e realizzato da una storica azienda, del distretto tessile di Biella, Marchi & Fildi, sostenibile da sempre, da quando di circolarità ancora non si parlava.A proposito di, sfatiamo subito una fake news che è circolata su alcuni giornali nei giorni scorsi: no, l’Unione europea non vieterà la produzione dientro il 2030.