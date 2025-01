Troppo vicina a Trump va fermata Spuntano manine tedeschee giudici furbi nel caso Almasri

Secoloditalia.it - “Troppo vicina a Trump, va fermata”. Spuntano “manine tedesche”e giudici furbi nel caso Almasri

Il dubbio è lecito e lo ha sollevato, oggi, in prima pagina, “Il Giornale“: esiste una manina internazionale, diciamo europea, meglio se tedesca, con la sponda della Corte Penale dell’Aja, per mettere in difficoltà il governo Meloni invitando l’Italia ad arrestare il libicodopo che questi aveva scorrazzato ovunque senza che nessuno si ponesse benché minimamente il problema?Il tentativo di mettere in difficoltà Meloni “amica” diMistero della fede, nei. Ma intanto, è lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani a far notare come sia “certamente singolare l’atteggiamento della Corte penale internazionale, visto che questo signore che noi abbiamo espulso girava per l’Europa da parecchio tempo”. “Perché non si è intervenuto prima?”, dice il vicepremier, che aggiunge: “Bisognerebbe chiedere alla Corte penale internazionale perché non ha chiesto alla Germania di fermare, visto che girava per l’Europa indisturbato.