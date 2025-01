Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 gennaio): Golden State sorprende Oklahoma City, bene Cleveland e Boston a est

Altra nottata intensa in NBA con undici partite giocate. ICavaliers si risvegliano dal torpore e ottengono il secondo successo in fila dimenticando la striscia di tre ko, rifilando venti punti a domicilio ai Miami Heat, la franchigia dell’Ohio tiene le redini del match sin dall’inizio trascinata dai 20 punti e 7 assist di Ty Jerome. Risponde, che ottiene una comoda vittoria su Chicago: partita mai in discussione grazie ai 34 punti di Kristaps Porzingis, di cui 26 solo nel primo tempo. A ovest invece cadono gliThunder: grazie ad un secondo tempo di lusso, iWarriors si prendono uno degli scalpi più prestigiosilega ridando vita alla propria stagione. Ce ne sono 27 per Andrew Wiggins, mentre torna a brillare anche Steph Curry con 21 punti e 5/10 da tre, mentre per OKC non bastano i 52 punti di Shai Gilgeous-Alexander, a due lunghezze dal career high.