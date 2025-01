Ilfattoquotidiano.it - Morta Marianne Faithfull, simbolo della Swinging London, musa ispiratrice e co-autrice dei Rolling Stones

Aveva 17 anni e andava al liceo, ha raccontato una volta, e “una sera sono finita a una festa a Londra, sono stata scoperta dal manager degli, Andrew Loog Oldham, ho abbandonato la scuola e sono diventata una cantante pop“. Avrebbe voluto diplomarsi, studiare letteratura inglese o filosofia in una buona università (magari Oxford). “Ma non era il mio destino. Invece di andare all’università sono entrata in studio di registrazione, e ho fatto As Tears Go By“. E’ così che, stella assolutamusica nel Regno Unito, sintetizzava l’inizio di una carriera che l’ha portata ai massimi livelli. E’oggi, a 78 anni, nella sua casa di Londra, “in compagniasua amorevole famiglia” come dice il suo portavoce.è stata ilcosiddettache nel giro di così pochi anni rivoluzionò l’Inghilterra e il mondo, dalle minigonne di Mary Quant alla nuova musica dei Beatles, dalla crescente partecipazione politica di base alla liberazione sessuale.