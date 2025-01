Lanotiziagiornale.it - Meloni e i suoi ministri in fuga dal caso Almastri, così il Governo umilia il Parlamento

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un vertice a Palazzo Chigi con Giorgia, ivice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e altritra cui Matteo Piantedosi. Fonti dell’esecutivo escludono che il tema della riunione sia ilAlmasri ma insistono sul dossier migranti. Eppure è l’occasione per la premier per alzare il tiro. “Dritti per la nostra strada”, scrive sui social. Arriva anche l’incoraggiamento di Arianna: ”Avanti sorella mia, sei il nostro orgoglio”.La protesta delle opposizioniLa giornata comincia in maniera convulsa nell’aula della Camera. “Non ci sono giustificazioni plausibili per sottrarsi al confronto nella sede preposta su un temagrave e rilevante per il Paese; tentare di eludere le proprie responsabilità è un comportamento intollerabile e irrispettoso nei confronti delle istituzioni democratiche”: è quanto scrivono i capigruppo di opposizione alla Camera in una lettera indirizzata al presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana, a seguito dell’annullamento dell’informativa deidella Giustizia e dell’Interno in merito alla nota vicenda del cittadino libico Almasri.