Iltempo.it - Marco Calvani è il nuovo coach della Virtus Roma 1960: l'annuncio

LaGVMè lieta di comunicare cheè ilallenatorePrima Squadra. Ilha firmato un contratto che lo legherà al Club fino a giugno 2027. “Tornare ad allenare nella mia città – dichiara- rappresenta un motivo d'orgoglio. Il progettoGVMè serio e ambizioso. Confrontandomi in questi giorni con la presidenza e i soci ho potuto constatare l'importanza degli obiettivi presenti e futuri e quanto impegno venga profuso da tutte le componenti quotidianamente per cercare di portare il più in alto possibile la squadra. A conferma di questo, la società ha deciso di legarsi con me per un percorso di lunga durata, certificando la visione e la progettualità del Club. Da parte mia esquadra garantiamo il massimo impegno e siamo certi che con il supporto di tutti sarà più semplice raggiungere i nostri obiettivi”.