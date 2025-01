Ilfattoquotidiano.it - “End the cage age”, la battaglia contro le gabbie non si ferma: è ora che alle parole seguano i fatti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Chiara Caprio, responsabile media e relazioni istituzionaliEurogroup for Animals — associazione europea di cui fa parte anche Essere Animali — Lav e Animal Equality sono state ammesse al ricorsola Commissione Europea avviato presso la Corte in Lussemburgo a marzo dell’anno scorso dal Comitato dei cittadini promotore dell’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) End theAge. Il motivo? Le associazioni sono state danneggiate dalla decisione della Commissione di non pubblicare la proposta di legge per vietare lein Europa, come richiesto dall’Ice stessa e sostenuta da 1,4 milioni di cittadini europei e promesso proprio da Ursula Von Der Leyen in risposta alla Ice.Si tratta del primo ricorso nella storia dell’Unione europea a chiamare la Commissione a rispondere della propria inazione in merito a una Ice.