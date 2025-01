Quotidiano.net - Chi sono i campioni di pattinaggio (anche russi) sull’aereo precipitato a Washington

, 30 gennaio 2025 –della American Airlinesdopo un impatto con un elicottero militare viaggiavano 68 persone. Fra questi diversi atleti e allenatori della squadra diartistico. Lo ha resol'US Figure Skating, precisando che il gruppo, compostoda familiari dei pattinatori, stava ritornando dal National Development Camp, evento che era stato organizzato insieme all'US Figure Skating Championships a Wichita, in Kansas. "Siamo devastati da questa indicibile tragedia e abbiamo le famiglie delle vittime nei nostri cuori - si legge in una nota della federazione di- continuiamo a monitorare la situazione e rilasceremo altre informazioni appena saranno disponibili". I mediahanno già diffuso la notizia che a bordo dell'aereo c'erano due Evgenia Shishkova e Vadim Naumov,del mondo nel 1994 che dal 1998 lavoravano come allenatori negli Stati Uniti.