Una cosa mai vista chi prende più soldi vince | è il premio aziendale

Una gara insolita e allo stesso tempo pure un po’ crudele e comunque redditizia, con i dipendenti di un’azienda che si sono spartiti 8 milioni di euroUna gara pazza. Sembra di stare in America, in realtà siamo in Cina e, per come si mostra e per la gara che è stata organizzata, sembra quasi sia una sorta di “Squid Game“, (la famosa serie televisiva), anche se qui non muore nessuno. Certo ci si potrebbe far male perché la gara consiste nell’afferrare piùpossibili.Unamai, chipiù: è il(Screenshot Cityrumors.it)La scena è abbastanza strana e per certi versi surreale. Un tavolo ricoperto di contanti, si è proprio così. E una folla di persone attorno allo stesso tavolo che aspetta il segnale per cominciare ad afferrare piùpossibili.