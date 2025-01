.com - Sanremo 2025, Emis Killa è indagato, rinuncia a partecipare al Festival

Leggi su .com

per associazione a delinquere e starebbe valutando di nonaldiè stato scelto dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti tra i 30 big in gara aldicon il brano Demoni. Nella serata delle cover dovrebbe duettare in compagnia dell’amico e collega Lazza sulle note di 100 messaggi. Il rapper non parteciperà alla manifestazione dopo gli ultimi sviluppi relativi a una vicenda in cui è coinvolto.Infatti, il suo nome, stando a quanto riporta il Corriere, è comparso tra gli iscritti nel registro degli indagati, accusato di associazione a delinquere nell’inchiesta Doppia curva guidata dalla Direzione distrettuale antimafia, incentrata sugli affari criminali degli ultrà di Inter e Milan. Nell’abitazione di, inoltre, sono stati ritrovati coltelli, tirapugni e un taser.