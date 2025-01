Sololaroma.it - Roma-Eintracht, in arrivo oltre 3500 tifosi tedeschi: il piano di sicurezza

Prevenzione come priorità: la Questura diha definito una serie di misure organizzative per garantire lain occasione della partita traedFrancoforte di domani sera. La presenza di3.500, insieme alla possibile partecipazione di ultras gemellati (come quelli dell’Atalanta), ha portato all’adozione di provvedimenti straordinari.Zone di controllo e dispositivi specialiLa città è stata mappata in sei diverse zone, con particolare attenzione al centro storico e all’area dello Stadio Olimpico. Verranno schierati mezzi speciali, tra cui dispositivi idranti, per fronteggiare eventuali criticità.Massima attenzione sarà rivolta anche ai principali siti turistici. A piazza di Spagna, per proteggere la Fontana della Barcaccia, saranno installate barriere mobili e varchi controllati, con l’obiettivo di evitare episodi simili a quelli del 2015 con idel Feyenoord.