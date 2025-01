Oasport.it - L’Italia del tennis al Quirinale da Sergio Mattarella: “Siete ai vertici mondiali”. Berrettini: “Un ragazzo altoatesino ci ha aiutato un pochino…”

Ha avuto luogo questa mattina alla cerimonia per celebrare i successi del 2024 dellitaliano, sublimati dalle affermazioni in Coppa Davis e in BJK Cup. Il presidente della Repubblica,, ha incontrato il presidente della FITP, Angelo Binaghi, e i protagonisti in campo di questi straordinari riscontri, guidati dai capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin.Assente, però, il più atteso, ovvero Jannik Sinner. Come aveva comunicato ieri, il n.1 del mondo, trascinatore in Davis con Matteoal titolo del 2024 pere reduce dalla straordinaria vittoria negli Australian Open, non ha preso parte all’incontro su consiglio dei medici per recuperare dagli sforzi profusi nelle due settimane in terra australiana. Una decisione che ha fatto discutere.