Dilei.it - Gwyneth Paltrow vende la sua casa di Los Angeles per 22 milioni di dollari

Leggi su Dilei.it

Ci sono voluti più di un anno e un paio di ribassi al prezzo iniziale perre la grande villa di Losdi. L’attrice, che di proprietà ne possiede parecchie (e tutte da sogno) in giro per il mondo, ha detto così addio alla grande villa californiana, che sorge a Mandeville Canyon, nel lussuoso quartiere di Brentwood. Inizialmente sul mercato a 29,99di, è stata comprata al “vantaggioso” prezzo di 22.Venduta la grande villa di LosUn altro mattoncino per mettere definitivamente la parola fine sul lungo amore con Chris Martin.ha venduto laacquistata assieme all’ex marito nel 2012. Si tratta della grande villa di 750 metri quadrati nel quartiere di Brenwtood, a Los, tra le fortunate località a scampare ai grandi incendi che hanno già distrutto numerose case di celebrità.