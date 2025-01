Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 gennaio 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 29su Rai 3Questa sera – mercoledì 29– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Katia Palagi che si è suicidata perché vittima di una truffa on line sarà di nuovo approfondito dal programma. Dopo il raccontosua storia, il centralino del programma condotto da Federica Sciarelli è stato sommerso di richieste di aiuto da parte di altre persone truffate: in diretta il terribile racconto di una donna che ha appena perso il fratello.E poi il caso di Lorena Paolini, che si sarebbe suicidata secondo il marito che però è indagato per omicidio. In studio, in diretta, la sorelladonna, Silvana, che non ha mai creduto al racconto dell’uomo che per mesi ha sostenuto di aver ritrovato Lorena sul divano in fin di vita in seguito a un malore e ora, dopo cinque mesi, dice che si sarebbe impiccata.